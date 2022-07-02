Многофункциональную спортивную площадку возводят в Сургуте

Жители восьмого микрорайона Сургута и их соседи скоро начнут активно приобщаться к спорту: этому поспособствует новая многофункциональная площадка на улице Республики, о строительстве которой рассказал в соцсетях глава города Андрей Филатов. По словам градоначальника, здесь будут размещены игровые зоны для мини-футбола, баскетбола, волейбола, воркаута.

Место выбрано неслучайно: за этот объект в прошлом году проголосовали горожане, когда выбирали территории для благоустройства.

На сегодня объект готов уже более чем наполовину: уже уложили покрытие, установили опоры ограждения, далее — самое интересное: предстоит монтаж собственно спортивных конструкций. «По контракту подрядчик должен доделать все до конца июля. Поэтому в августе рассчитываем презентовать горожанам новую территорию для спорта и отдыха», — сообщил о планах Андрей Филатов, обратившись к подрядчикам: «Работы идут по графику, но считаю нужным напомнить нашим партнёрам – представителям подрядных организаций о необходимости не только вовремя сдать городу благоустроенные территории, но и выполнить обязательства качественно».

Кстати: В этом году по программе «Формирование комфортной городской среды» в Сургуте благоустроят еще пять общественных пространств.