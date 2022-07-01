С 4 июля в Сургуте перекроют участок улицы Губкина

В связи с ремонтом ливневого коллектора в Сургуте с 4 по 13 июля перекроют движение на ул. Губкина, на участке от ул. Энтузиастов до заезда к жилому дома на ул. Губкина, 15.

Просим учесть ограничение движения при планировании поездок.