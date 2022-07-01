Молодежные центры в Лямина и Сытомино заработают к концу 2022 года

Лямина и Сытомино уже в декабре получат по молодежному центру с тремя зонами: коворкинг-зона, кибер-зона и зона медиа. В клубах сможет заниматься больше 700 ребят. Общая стоимость двух объектов оценивается в 80 миллионов рублей.

Отмечается, что молодежь сможет здесь заниматься творчеством, в том числе авто- и авиамоделированием, получать профессиональную подготовку, познать основы предпринимательства, журналистики, агроэкологии, бьюти-индустрии. На территории центров ежемесячно проходит от 30 до 45 мероприятий.

«Считаю этот проект очень успешным, эффективным и полезным. Его оценили и на окружном уровне — муниципалитет в этом году получил субсидию в размере 10 миллионов рублей. А уже в мае опыт Сургутского района в реализации молодёжной политики мы представили советникам Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка для трансляции в субъектах РФ», – сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Напомним, что подобные резиденции в 2023 году появятся в Ульт-Ягуне и Русскинской. На их строительство также уйдет 80 миллионов рублей.