В Югре в ДТП с грузовиком пострадала 43-летняя женщина

Накануне в Сургуте водитель «КамАЗа» не убедился в безопасности маневра и спровоцировал аварию. По предварительной информации, он сдавал задним ходом и наехал на легковой автомобиль.

«В 08:15 на улице Сосновая в городе Сургут, 49-летний мужчина, управляя транспортным средством «КамАЗ», по предварительным данным, при осуществлении движения задним ходом, не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с автомобилем «Мазда», под управлением 54-летнего мужчины», – сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

В результате ДТП пассажирка «Мазды», 43-летняя женщина, получила травмы.

Всего за 30 июня в округе зарегистрировали два ДТП, в которые пострадали двое человек.