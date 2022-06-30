Заброшку на Майской в Сургуте сравняют с землей к середине августа

Недострой на «грэсовском пятачке» в Сургуте снесут до 15 августа. Об этом стало известно в ходе заседания штаба по вопросам строительства.

«С проектировщиком договорились, что мы сегодня заходим в независимую экспертизу. Планируем быстро с нее выйти, в течение недели, объявить конкурсные процедуры, ускорить вопрос. До середины или конца июля планируем «расторговать» данный снос. И, согласно вашему поручению, до 15 августа выполнить работы», – заявил директор МКУ «Управление капитального строительства» Александр Гребешок.

Отмечается, что на освобожденной территории проведут рекультивацию земли – после этого участок станет продолжением парка.