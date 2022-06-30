Работы по строительству новой спортплощадки в Сургуте выполнены наполовину

Новая спортивная площадка в восьмом микрорайоне Сургута готова на 50 процентов. Об этом у себя в соцсетях сообщил глава города Андрей Филатов. На данный момент уложено покрытие, установлены опоры ограждения. Впереди монтаж спортивных конструкций и элементов. Работы планируют закончить до августа.

Многофункциональная спортивная площадка не единственный объект благоустройства. В этом году по национальной программе «Формирование комфортной городской среды» в Сургуте должны благоустроить ещё пять общественных пространств. В их числе городская набережная и дорожно-тропиночная сеть экопарка «За Саймой», спортивная площадка в парковой зоне микрорайона 20А, зона сквера возле Дворца торжеств, территория Западного жилого района.