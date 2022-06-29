По поводу приватизации «Центральной аптеки» высказался глава Сургута

Глава Сургута Андрей Филатов считает верным решением продать акции «Центральной аптеки». Однако, по его мнению, торопиться не стоит, сообщил мэр в своих социальных сетях.

«Уже неоднократно мною заявлялся принцип, что мы не будем содержать за счёт городской казны (то есть, за счёт сургутян) убыточные муниципальные активы, – подчеркнул глава. – Мы провели дополнительные консультации, в том числе с профильными специалистами, председателем Думы Максимом Слеповым. Пришли к тому, что процесс продажи акций «Центральной аптеки» необходимо рассматривать в тесной связке с вопросами организации в целом работы рецептурных аптечных отделов».

На сегодняшний день вопрос по продаже «Центральной аптеки» отложили на некоторое время, пока на всех уровнях не будут предложены и согласованы её оптимальные форматы. К вопросу подключатся профильные окружные структуры и депутаты города.

Напоминаем, ранее на депутатских слушаниях «Центральную аптеку» планировали внести в план приватизации на 2022 год. Связано это с тем, что предприятие наращивает убытки и не может наравне конкурировать с крупными сетями.