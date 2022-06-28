Суд Сургута рассмотрит уголовное дело о продаже каннабиса и мефедрона в Сургуте

В Сургуте перед судом предстанут двое жителей Челябинска. Они обвиняются в покушении на сбыт наркотических средств, сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Следствие установило, что в ноябре 2021 года обвиняемые вступили в предварительный сговор, направленный на продажу наркотиков на территории Сургута и Нефтеюганска.

«При попытке реализовать очередную партию наркотиков их задержали сотрудники полиции. У обвиняемых обнаружено и изъято из незаконного оборота 169 граммов каннабиса и 81 грамм мефедрона», - отметили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

На время следствия обвиняемых заключили под стражу. Им грозит наказание до 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.