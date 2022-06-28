16+
Логотип Сиапресс
USD  53,3641   EUR  56,0535  

Новости

Больше новостей
Вы бы пошли на пиратский показ зарубежного кино в кинотеатрах?
Комментировать
0
Как вы относитесь к повторному прокату советского и российского кино в кинотеатрах?
Комментировать
0
Переезд сургутских чиновников на Маяковского, 15...
Комментировать
0
Больше опросов

​В СурГУ предлагают IT-решения под запросы киноиндустрии

Участники Лаборатории научно-технического творчества СурГУ «ArtLab» становятся победителями и призерами цифровых состязаний

​В СурГУ предлагают IT-решения под запросы киноиндустрии
Фото: СурГУ

Участники Лаборатории научно-технического творчества Сургутского госуниверситета «ArtLab» становятся победителями и призерами цифровых состязаний по информационной безопасности и хакатонов. А теперь им еще предстоит разработать компьютерные игры на основе кинокартины «Тобол». Такое решение было принято во время недавней встречи преподавателей и студентов с гостем клуба «GameDev ArtLab» – продюсером сериала «Тобол» Олегом Урушевым!

Об этом рассказал заместитель директора Политехнического института СурГУ, руководитель Лаборатории «ArtLab» Дмитрий Федоров. По словам спикера, повестка диалога студентов с медиаличностью касалась запуска в престижном университете Югры курсов и создания компьютерной игры по сериалу «Тобол».

«Клуб "Gamedev ArtLab" начал свою работу 6 октября 2021 года под руководством Данила Чеботкова – выпускника, аспиранта СурГУ, специалиста по технологиям разработки компьютерных игр. Теперь клуб разрастается в отдельный проект: берем в штат кафедры информатики и вычислительной техники эксперта WorldSkills по компетенции «3D-моделирование для компьютерных игр», студенты Политеха модернизируют свою программу ДПО для школьников, готовим под руководством студентов, профессорско-преподавательского состава СурГУ и внешних экспертов образовательную программу для всех желающих, которая завершится традиционным и очередным хакатоном по разработке компьютерных игр. Коллективом единомышленников продвигаем тему – программирование через разработку компьютерных игр», – прокомментировал происходящее заведующий кафедрой информатики и вычислительной техники СурГУ Дмитрий Федоров.

Отметим, разработчик компьютерных игр – современная востребованная специальность. Эта работа подразумевает решение целого ряда смежных задач: программирование; создание персонажей и продумывание сценариев их взаимодействия; подбор и интеграция визуальных и звуковых эффектов; проработка функционала игры; внедрение плагинов и SDK для рекламы, аналитики, контроля соблюдения правил и т. д.; оптимизация кодов по скорости работы и требовательности.

«Я ставлю задачу: Сургут – центр мирового производства компьютерных игр и анимации. Считаю, что у нас получится. Мы благодарны ректору Сургутского университета, который поддержал, что именно СурГУ станет базой для производства компьютерной игры «Тобол». И еще сами студенты будут обучаться и сами же будут преподавателями, то есть обучать других в кванториумах, в центрах молодежи Сургутского района», – подчеркнул Олег Урушев.

Второкурсник Политехнического института СурГУ Ростислав Сазиков сообщил, что встреча прошла на ура: «Мы генерировали идеи разработки, планировали дальнейшее сотрудничество. Поставили себе цель открыть курс по созданию видеоигр для школьников и студентов. Все планируемые мероприятия будут проводиться под эгидой ArtLab`а, так как они предоставляют новейшее оборудование для разработки контента высокого уровня. Благодаря опыту разработки в Unity, намерены усилить свои знания в Unreal Engine и построить качественный курс по GameDev`у. Данный формат взаимодействия предоставляет уникальную возможность для ребят получить качественное образование в сфере GameDev, а также шанс на дальнейшее сотрудничество с именитыми продюсерами и разработчиками». Будущий дипломированный специалист IT-сферы признается, что желание создавать что-то новое и уникальное для общества всегда для него было первостепенной задачей. Уже в 9 классе югорчанин твердо решил, что сделает свой выбор в пользу творческой и востребованной на рынке труда профессии. С этой установки и началась его история обучения в Сургутском госуниверситете. Абитуриентам Ростислав рекомендует прислушиваться к себе, объективно оценивать свои силы и возможности, а не следовать советам друзей и родственников.

Уже в сентябре студенты-программисты и преподаватели СурГУ начнут создавать одну из частей исторической игры «Тобол». По задумке продюсера и известного разработчика видеоигр Олега Медокса, она будет выполнена в стиле художественного фильма с использованием эффектов кинематографии, подобно приключенческой серии Assassin’s Creed. Кстати, компьютерные игры в таком стиле пользуются большой популярностью в молодежной среде.


нравится (8) не нравится (0)
Сегодня в 13:11, просмотров: 548, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Тюмени обсудили эффективность работы информационной инфраструктуры 578
  2. ​В СурГУ предлагают IT-решения под запросы киноиндустрии 548
  3. ​В Сургуте на затопленной улице находят потерянные автомобильные номера 410
  4. Сургутскую «Центральную аптеку» решили приватизировать 369
  5. ​Сургутский предприниматель незаконно получил субсидию от государства 366
  6. Долги за тепло будут взыскивать напрямую через банк 331
  7. На скользкой дороге в Когалыме столкнулись два автомобиля – погибших нет 284
  8. Больше всех работают сверхурочно в Югре медсестры и учителя 282
  9. В Нефтеюганске эвакуировали детсады из-за писем о минировании 280
  10. Сургут остается в лидерах по суточной заболеваемости ковидом 260
  1. Умер солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов 5804
  2. ​Михаил Гельфанд: «Нам скоро будет некого учить. Я никогда не подписывал столько рекомендательных писем, сколько этой весной» 5199
  3. В Югре откроются первые рестораны «Вкусно и точка» 2047
  4. «IT-форум в Югре — крупнейшая площадка для обсужения информационных технологий во всей России» 1921
  5. ​Умер Андрей Чибирев 1737
  6. Участок в Ханты-Мансийском районе закрыли на карантин из-за бешенства 1575
  7. Патриарх Кирилл упал во время литургии и объяснил это законами физики 1481
  8. Сургутян приглашают на очередной концерт под открытым небом от филармонии 1458
  9. Шесть сургутских школьников получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку и химии 1451
  10. Югорчанину грозит колония за кражу денег у покойного друга 1423
  1. Железнодорожный вокзал: уродец или сокровище, которое мы вот-вот потеряем? // ФОТО 8541
  2. Умер солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов 5804
  3. ​Михаил Гельфанд: «Нам скоро будет некого учить. Я никогда не подписывал столько рекомендательных писем, сколько этой весной» 5199
  4. ​В ХМАО отменили обязательный масочный режим 3440
  5. Куда сходить в Сургуте на выходных 11-12 июня? // АФИША 3240
  6. Старики и дети 3138
  7. Андрей Филатов позвал сургутян на тренировочный полет «Русских витязей» 3099
  8. Замерзающие вартовчане просят власти нагреть батареи в их квартирах 2970
  9. Семь сургутян стали жертвами лжемогильщиков 2810
  10. ​В Когалыме на директора центра соцобслуживания завели уголовное дело 2727

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика