Участники Лаборатории научно-технического творчества СурГУ «ArtLab» становятся победителями и призерами цифровых состязаний

Участники Лаборатории научно-технического творчества Сургутского госуниверситета «ArtLab» становятся победителями и призерами цифровых состязаний по информационной безопасности и хакатонов. А теперь им еще предстоит разработать компьютерные игры на основе кинокартины «Тобол». Такое решение было принято во время недавней встречи преподавателей и студентов с гостем клуба «GameDev ArtLab» – продюсером сериала «Тобол» Олегом Урушевым!

Об этом рассказал заместитель директора Политехнического института СурГУ, руководитель Лаборатории «ArtLab» Дмитрий Федоров. По словам спикера, повестка диалога студентов с медиаличностью касалась запуска в престижном университете Югры курсов и создания компьютерной игры по сериалу «Тобол».

«Клуб "Gamedev ArtLab" начал свою работу 6 октября 2021 года под руководством Данила Чеботкова – выпускника, аспиранта СурГУ, специалиста по технологиям разработки компьютерных игр. Теперь клуб разрастается в отдельный проект: берем в штат кафедры информатики и вычислительной техники эксперта WorldSkills по компетенции «3D-моделирование для компьютерных игр», студенты Политеха модернизируют свою программу ДПО для школьников, готовим под руководством студентов, профессорско-преподавательского состава СурГУ и внешних экспертов образовательную программу для всех желающих, которая завершится традиционным и очередным хакатоном по разработке компьютерных игр. Коллективом единомышленников продвигаем тему – программирование через разработку компьютерных игр», – прокомментировал происходящее заведующий кафедрой информатики и вычислительной техники СурГУ Дмитрий Федоров.

Отметим, разработчик компьютерных игр – современная востребованная специальность. Эта работа подразумевает решение целого ряда смежных задач: программирование; создание персонажей и продумывание сценариев их взаимодействия; подбор и интеграция визуальных и звуковых эффектов; проработка функционала игры; внедрение плагинов и SDK для рекламы, аналитики, контроля соблюдения правил и т. д.; оптимизация кодов по скорости работы и требовательности.

«Я ставлю задачу: Сургут – центр мирового производства компьютерных игр и анимации. Считаю, что у нас получится. Мы благодарны ректору Сургутского университета, который поддержал, что именно СурГУ станет базой для производства компьютерной игры «Тобол». И еще сами студенты будут обучаться и сами же будут преподавателями, то есть обучать других в кванториумах, в центрах молодежи Сургутского района», – подчеркнул Олег Урушев.

Второкурсник Политехнического института СурГУ Ростислав Сазиков сообщил, что встреча прошла на ура: «Мы генерировали идеи разработки, планировали дальнейшее сотрудничество. Поставили себе цель открыть курс по созданию видеоигр для школьников и студентов. Все планируемые мероприятия будут проводиться под эгидой ArtLab`а, так как они предоставляют новейшее оборудование для разработки контента высокого уровня. Благодаря опыту разработки в Unity, намерены усилить свои знания в Unreal Engine и построить качественный курс по GameDev`у. Данный формат взаимодействия предоставляет уникальную возможность для ребят получить качественное образование в сфере GameDev, а также шанс на дальнейшее сотрудничество с именитыми продюсерами и разработчиками». Будущий дипломированный специалист IT-сферы признается, что желание создавать что-то новое и уникальное для общества всегда для него было первостепенной задачей. Уже в 9 классе югорчанин твердо решил, что сделает свой выбор в пользу творческой и востребованной на рынке труда профессии. С этой установки и началась его история обучения в Сургутском госуниверситете. Абитуриентам Ростислав рекомендует прислушиваться к себе, объективно оценивать свои силы и возможности, а не следовать советам друзей и родственников.

Уже в сентябре студенты-программисты и преподаватели СурГУ начнут создавать одну из частей исторической игры «Тобол». По задумке продюсера и известного разработчика видеоигр Олега Медокса, она будет выполнена в стиле художественного фильма с использованием эффектов кинематографии, подобно приключенческой серии Assassin’s Creed. Кстати, компьютерные игры в таком стиле пользуются большой популярностью в молодежной среде.