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​В Сургуте на затопленной улице находят потерянные автомобильные номера

«Урожай» атвомобильных номеров собрали на затопленной улице в Сургуте

​В Сургуте на затопленной улице находят потерянные автомобильные номера
телеграм-канал SiTV | Новости Сургута и Югры

В Сургуте на ул. Ленинградской, которую накануне затопило из-за сильных дождей, находят автомобильные госномера.

«Сегодня вода ушла, а местные жители заботливо выставили номера у деревьев. Ищем свои. Пока, вроде, все на месте и не тронуты детворой», - пишет телеграм-канал Sitv.

Накануне в Сургуте прошли сильные дожди, дороги затопило. Особенно непростая ситуация сложилась на проспекте Ленина и на ул. Ленинградской.

«Как только ливень — Ленинградская превращается в море. В прошлом году приезжали, откачивали воду. Ливневки не справляются. А если всю неделю (судя по прогнозам) будет такая погода — точно можно болотники доставать или надувную лодку», — прокомментировала ситуацию одна из горожанок.


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Сегодня в 11:17, просмотров: 183, комментариев: 0
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