Два сургутянина сдали ЕГЭ по китайскому языку

Сложный случай: в Сургуте впервые прошел ЕГЭ по китайскому языку, сдавать язык пришли два выпускника. Как передает in-news.ru, изначально планировалось, что в хитросплетениях языка Поднебесной будут разбираться четыре сургутянина, однако двое изменили решение — сдавали другие предметы. По словам учителей, это вполне обоснованно: язык сложный, в программе общеобразовательных учреждений его нет, готовиться приходится самостоятельно.

Из двух школьников для одного — выпускницы 26-й школы Влады Красновой — китайский язык стал профильным, поскольку она планирует связать свое будущее с Поднебесной. Второй школьник — выпускник третьей школы Константин Шостак — просто решил подстраховаться на будущее: видимо, держит в уме присказку про реалистов, которые учат не русский и не английский языки, а отдают предпочтение именно китайскому.

Специалистов, способных оценить работы сургутян, в городе нет: так что оценки за ЕГЭ они получат от федеральных экспертов.