В Сургутском районе планируют построить АЗС в отдаленном поселке

Автозаправочная станция появится в отдаленном поселке Сургутского района: вопросом строительства АЗС в Высоком Мысу занялась администрация муниципалитета, сообщает «Вестник Сургутского района».

О том, что автомобилистам Высокого Мыса приходится отправляться на заправку за 40 километров от поселения, было известно ранее, недавно вопрос об этом подняли на встрече главы Сургутского района Андрея Трубецкого с местными жителями. «У нас маленькое поселение, но достаточно большой автопарк, — рассказала жительница Высокого Мыса Елена Кайдалова. — Добираться до автозаправочной станции далеко. Есть ли какие-то варианты строительства мини заправочной станции, либо сделать передвижную автозаправочную станцию?»

По словам Андрея Трубецкого, решить вопрос может строительство блочной АЗС: «Если устроит, то отработаем», — предложил он и поручил ответственным структурам в администрации взять проект в работу.

«Сейчас мы должны провести оценку объемов потребления, переговорить с потенциальными предпринимателями, которые могли бы это организовать», — прокомментировала ход начавшихся работ заместитель председателя комитета экономического развития администрации Сургутского района Анна Уфимцева.