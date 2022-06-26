Красные аттестаты получили 124 юных сургутянина

Аттестаты с отличием получили накануне 124 сургутских одиннадцатиклассника: об этом в своем телеграм-канале рассказал глава города Андрей Филатов. Всего во взрослую жизнь в этом году выходят почти 2,5 тысячи юных горожан: сейчас у них жаркая пора — подходит к концу экзаменационный период.

«Мы гордимся, что уже шесть сургутских выпускников получили стобальные результаты по русскому языку и химии, — делится промежуточными итогами градоначальник. — Еще 22 выпускника набрали 98-99 баллов по русскому языку, физике, обществознанию».