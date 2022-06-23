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Мэр из ХМАО назван лучшим муниципальным руководителем России

Сургутский район включили в рейтинг растущих экономик России 2021 года

Мэр из ХМАО назван лучшим муниципальным руководителем России
Фото: Администрация Сургутского района

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой удостоился звания «Лучший муниципальный руководитель» по версии Всероссийского объединения муниципальных руководителей (КРМС), передает «Вестник Сургутского района». Отмечается, что муниципалитет также был включен в ТОП-100 растущих экономик России 2021 года.

«Это ни в коей мере не достижение или заслуга только лишь главы района, это победа администрации Сургутского района. За последние годы Сургутской район добился ряда уникальных достижений, в том числе на федеральном уровне, по совокупности которых в Югре, а, может, и в Российский Федерации не может похвастаться ни один муниципалитет», – подчеркнул Трубецкой.

Главу муниципалитета поздравили такие известные политики, как вице-спикер Тюменской областной Думы Галина Резяпова, сенатор Совета Федерации Российской Федерации Александр Новьюхов, экс-депутат Госдумы Александр Сидоров, вице-спикер Думы Югры Александр Сальников и другие:

«Честно говорю: я рад за Андрея Александровича, я аплодирую и ему, и всей его команде. Андрей Александрович один из тех руководителей, который делает свою работу так, чтобы людям жилось хорошо. Поэтому я от всей души поздравляю его с этой, считаю, абсолютно заслуженной наградой. Почему она заслуженная? Наверное потому, что Андрей Александрович – неравнодушный к своему делу, к своему региону человек. Он ищет новые подходы, новые идеи. Умеет четко отстаивать свою точку зрения, причем умеет отстаивать аргументированно. Он, как руководитель, сумел найти те ниточки, за которые можно и нужно дергать для того, чтобы район еще лучше и интенсивнее развивался. Сумел создать работоспособную команду, сумел наладить взаимоотношение с субъектами малого и среднего бизнеса. Он нашел золотую середину, и поэтому Сургутский район нормально, хорошо и правильно развивается», – резюмировал экс-сенатор Совета Федерации Юрий Важенин.

Напомним, что до этого Сургутский район получал награды в федеральных конкурсах «Проектный Олимп», «Золотой Меркурий», «Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами».


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Сегодня в 12:47, просмотров: 278, комментариев: 0
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