Власти Сургута разбираются с загрязнением водоема на Заячьем острове

На Заячьем острове восстановят целостность обваловки снежного полигона и установят боновые заграждения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Ранее общественник Сергей Шевчик сообщил о загрязнении воды на Заячьем острове: мусор со снежного полигона попал в водоем. Горожанин опубликовал видео с места для подтверждения своих слов.

На место выехали представители администрации Сургута, природоохранной прокуратуры, Роспотребнадзора и Природнадзора. Они обследовали полигон на Заячьем острове, предназначенный для складирования снежных масс, и обнаружили участки, где целостность обваловки нарушена.

«Растаявший снег обнажил твердо-бытовые отходы, завезенные в зимний период вместе со снежными массами. На такой случай у арендатора полигона заключен договор с организацией, осуществляющей сбор и утилизацию мусора. Он будет вывезен с территории объекта», - сообщили в пресс-службе администрации города.

Там добавили, что в адрес землепользователя направлено уведомление о приведении объекта в соответствие с нормами действующего законодательства РФ и предостережение о дальнейшей недопустимости нарушений обязательных требований. Росприроднадзор, в свою очередь, устанавливает степень ущерба, нанесенного окружающей среде. Решение вопроса привлечения виновных лиц к административной ответственности находится на контроле у представителей прокуратуры, уточнили в мэрии.