В Сургутской филармонии проходит акция «Летом дешевле»

Сургутская филармония традиционно объявляет акцию «Летом дешевле» и дарит скидку 10% на концерты нового сезона.

«С репертуаром XX сезона уже можно ознакомиться в рубрике «Афиша» и в кассе филармонии. Юбилейный сезон официально стартует в Международный день музыки, 1 октября с Международного фестиваля искусств «60 параллель», который, кстати, тоже в этом году отметит круглую дату – 10 лет», – рассказали в пресс-службе Сургутской филармонии.

Кроме того, до 31 августа купить билеты на осенние концерты можно дешевле на сайте филармонии и в кассе. А студенты и школьники, у которых еще остались средства на Пушкинской карте, сэкономят вдвойне.

Напоминаем, с 24 июня по 14 августа возможна только онлайн-покупка.