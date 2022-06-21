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Сургут получит пять спортобъектов по концессии

В Думе Сургута обсудили строительство спортивных комплексов по концессии

Сургут получит пять спортобъектов по концессии
Фото: siapress.ru

В Сургуте планируют строительство пяти спортивных объектов по концессиям. В ходе заседания комитета Думы по социальной политике стало известно, что до конца июня планируется подписать соглашение на строительство и эксплуатацию спорткомплекса с искусственным льдом в микрорайоне Хоззона, остальные четыре находятся на стадии проектирования.

По словам и.о. начальника управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города Елены Гердт, изначально планировать подписать шесть концессионных договоров. То есть, Сургут должен был получить еще и спорткомплекс с искусственным льдом на месте пересечения улиц Шидловского и Крылова, однако возведение этого объекта пока находится под вопросом.

«Когда вы планируете вернуться к рассмотрению вопроса по шестому спортивному объекту? Или вы его убрали совсем из плана?» – спросила председатель комитета по социальной политике Думы города Эмилия Трапезникова.

Заместитель главы Сургута Артем Кириленко подчеркнул, что на данный момент точного ответа на данный вопрос нет: «Учитывая сложившуюся экономическую ситуацию и отсутствие дополнительных источников финансирования, окончательное решение будет принято после результатов ценовой экспертизы. Если концессионеры уложатся в предложенную сумму, мы продолжим работу над шестым объектом. Но важнее построить пять объектов, нежели не достроить все шесть».

Обсуждение о возможности возведения шестого спортобъекта продолжатся в Думе в октябре текущего года.


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Сегодня в 14:00, просмотров: 32, комментариев: 0
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