Суд в Сургуте рассмотрит дело о фиктивной регистрации граждан Таджикистана

В Сургуте перед судом предстанет 24-летняя местная жительница, обвиняемая в фиктивной постановке на учет иностранных граждан. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

По версии следствия, в апреле девушка фиктивно зарегистрировала в принадлежащей ей квартире 7 граждан Республики Таджикистан, не имеющих намерений проживать в указанном жилом помещении.

«Обвиняемая направляла в соответствующее структурное подразделение полиции заявления о регистрации иностранных граждан в своей квартире, после этого они получали требуемые документы», - уточнили в пресс-службе ведомства.