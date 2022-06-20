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​В Сургуте поймали преступника на электросамокате

Объявленный в федеральный розыск преступник попал в ДТП в Сургуте

​В Сургуте поймали преступника на электросамокате
pixabay.com

В Сургуте произошло ДТП с участием электросамоката и иномарки. Травмы в нем получил мужчина, ранее объявленный в федеральный розыск, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Авария случилась на улице Быстринской. По данным ведомства, 34-летний мужчина, ехавший на электросамокате по тротуару, не предоставил преимущество иномарке, выезжавшей с прилегающей территории.

В результате аварии водитель электросамоката получил травмы и был доставлен в больницу. Там на него составили административный протокол за отсутствие права на управление транспортным средством, движение по тротуару в нарушение ПДД и управление без защитной экипировки в виде мотошлема.

Полицейские также выяснили, что водитель электросамоката с осени 2021 года находится в федеральном розыске, объявленном УФСИН России по Республике Башкортостан, за совершенную ранее кражу.

«Он был приговорен к лишению свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, куда должен был прибыть самостоятельно, однако этого не сделал. Информация об обнаружении разыскиваемого передана инициатору розыска», - уточнили в пресс-службе полиции.


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Сегодня в 16:58, просмотров: 83, комментариев: 0
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