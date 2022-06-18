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Сургутские детские площадки проверили на безопасность

Прокуратура и контрольное управление Сургута проверили детские площадки

Сургутские детские площадки проверили на безопасность
Фото: siapress.ru

В Сургуте продолжают проверять детские площадки на готовность к летнему сезону. Так, представители администрации и прокуратуры обращали внимание на наличие игровых элементов, исправное состояние конструкций и обеспеченность специальным покрытием для комфортных и безопасных игр.

«С начала июня проверено 13 домов, 12 игровых площадок на территории этих домов были с нарушениями. Прокуратурой города выписываются обязательные требования для управляющей компании, чтобы детский комплекс привели в соответствующее состояние», – рассказал муниципальный жилищный инспектор контрольного управления администрации Сургута Арсений Сальников.

Часть площадок проверили из-за жалоб жителей, однако некоторые из них попали в перечень случайно. Чаще всего горожане обращают внимание на то, разрисованы ли качели и городки, повреждены ли игровые и ограждающие элементы.


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Сегодня в 17:09, просмотров: 228, комментариев: 0
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