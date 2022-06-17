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Сургутяне отпразднуют Сабантуй

Из-за проведения Сабантуя в Сургуте перекроют часть дорог

Сургутяне отпразднуют Сабантуй
Фото: siapress.ru

Веселье для сургутян не заканчивается – уже в это воскресенье любой желающий может прийти на площадь и отпраздновать Сабантуй. Для всех гостей мероприятия приготовлена программа:

С 10:00, на главной площади города (Ул. Университетская) откроется праздничная ярмарка. Для горожан будет представлен ассортимент блюд национальной кухни и товары местных производителей. С 11:00 начинают работу спортивные и развлекательные площадки: гостям предложат бои подушками «БУМ», гиревой и армспорт, перетягивание каната и другие состязания.

С 12:00 начинает работу главная сцена. Праздничный концерт откроют сургутяне: коллектив татарской культуры «Сандугач» и народный самодеятельный коллектив ансамбль башкирского народного танца «Шатлык». В течение дня свои программы покажут творческие коллективы из Сибая (Республика Башкортостан), солисты Гузель Джалалова и Руслан Фейзиков из Казани (Республика Татарстан), а также артисты из Лангепаса, Нефтеюганска, Радужного и Салыма.

В 17:30 традиционным завершением праздника «Сабантуй» станет награждение победителей в спортивных соревнованиях и в национальной борьбе корэш.

Отмечается, что на время проведения праздника будет произведено перекрытие движения автотранспорта по проезду от перекрестка ул. Университетская – проспекта Ленина до площади перед Сургутским государственным университетом.


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Сегодня в 17:00, просмотров: 291, комментариев: 0
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