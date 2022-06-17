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Полицейские Сургута поймали подозреваемого в убийстве мужчины, труп которого нашли рядом с остановкой

В Сургуте раскрыли преступление, связанное с трупом бомжа на остановке

Полицейские Сургута поймали подозреваемого в убийстве мужчины, труп которого нашли рядом с остановкой
Фото: pixabay.com

Сургутские полицейские задержали предполагаемого убийцу мужчины, труп которого обнаружили возле остановки «улица Пионерная». Погибшим оказался местный житель 1949 года рождения, который вел антисоциальный образ жизни, неоднократно привлекался к административной ответственности за распитие алкогольной продукции в общественных местах, мелкое хищение, неуплату административных штрафов, а также к уголовной ответственности за кражу.

По горячим следам найти преступника не удалось, так как убийство произошло в ночное время в промышленной зоне города, очевидцев найти не удалось. Перебрав круг знакомых погибшего, силовики обнаружили подозреваемого – им оказался 40-летний уроженец Нижневартовска.

Отмечается, что злоумышленник проживал вместе с потерпевшим в центре реабилитации бездомных. Предполагается, что убийство произошло на почве ссоры.

«В момент совершения преступления подозреваемый был трезв, он дал признательные показания и в настоящее время содержится в ИВС УМВД России по г. Сургуту в порядке ст. 91 УПК РФ. СУ СКР по ХМАО – Югре возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ», – прокомментировали в УМВД Сургута.


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Сегодня в 15:16, просмотров: 104, комментариев: 0
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