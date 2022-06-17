В Сургуте раскрыли преступление, связанное с трупом бомжа на остановке

Сургутские полицейские задержали предполагаемого убийцу мужчины, труп которого обнаружили возле остановки «улица Пионерная». Погибшим оказался местный житель 1949 года рождения, который вел антисоциальный образ жизни, неоднократно привлекался к административной ответственности за распитие алкогольной продукции в общественных местах, мелкое хищение, неуплату административных штрафов, а также к уголовной ответственности за кражу.

По горячим следам найти преступника не удалось, так как убийство произошло в ночное время в промышленной зоне города, очевидцев найти не удалось. Перебрав круг знакомых погибшего, силовики обнаружили подозреваемого – им оказался 40-летний уроженец Нижневартовска.

Отмечается, что злоумышленник проживал вместе с потерпевшим в центре реабилитации бездомных. Предполагается, что убийство произошло на почве ссоры.

«В момент совершения преступления подозреваемый был трезв, он дал признательные показания и в настоящее время содержится в ИВС УМВД России по г. Сургуту в порядке ст. 91 УПК РФ. СУ СКР по ХМАО – Югре возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ», – прокомментировали в УМВД Сургута.