Режим тишины в Сургуте продолжает действовать с 13:00 до 15:00

В Сургуте изменили требования к жителям многоквартирных домов, которые выполняют в квартире ремонт. Так, в настоящее время запрещено шуметь в рабочие дни, а также в субботу с 13:00 до 15:00 часов и с 21:00 до 08:00 часов. Запрет на проведение таких работ в воскресенье и нерабочие праздничные дни в любое время суток остается прежним.

«За нарушение предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа на граждан в размере от 500 до 2 000 рублей, на должностных лиц - от 3 000 до 10 000 рублей и на юридических лиц – от 5000 до 15 000 рублей», – отметили в пресс-службе администрации города.

Повторное правонарушение влечет штраф для собственников в размере от 3 000 до 5 000 рублей, на должностных лиц – от 5 000 до 15 000 рублей и на юридических лиц - от 10 000 до 50 000 рублей.

При нарушении прав на тишину и покой необходимо обращаться в полицию по телефону – 102, либо с письменным заявлением о привлечении виновных лиц к административной ответственности.