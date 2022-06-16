Сургутский район пополнился новым Центром цифровых компетенций

В Сургутском районе открылся пятый Центр цифровых компетенций. Он расположился в поселке Барсово – до этого на месте объекта много лет стояло невостребованное трехэтажное офисное здание. Администрации муниципалитета удалось выкупить строение и создать там место, где дети могут обучаться цифровой культуре. Кроме того, ведется работа по направлениям профессиональное самоопределение молодежи и реализация современных предпрофессиональных программ технического творчества и цифровой культуры в детской школе искусств.

«Это уникальный объект. Ни в одном посёлке нет такого объединяющего объекта. Здесь Центр цифровых компетенций позволит детям, подросткам собираться в новом центре притяжения», – прокомментировал заместитель директора департамента образования и молодежной политики администрации Сургутского района Валерий Лупырь.

Отмечается, что для ребят доступны все функции Центра: это и цифровая библиотека с роботом, и концертный зал с LED-экраном на 80 посадочных мест, и мультимедийная студия, где можно изучать компьютерную анимацию и иные художественные техники, и многое другое.

«Под впечатлением, честно говоря. Сам сегодня увидел многое то, что даже не подозревал, что такая технология, такое оборудование есть. Очень доволен, хочу поблагодарить команду Татьяны Николаевны Османкиной. То, что я увидел, превзошло все ожидания. На сегодняшний день это самый большой Центр цифровых компетенций. С цоколем 4 этажа здания обошлись вместе с покупкой здания в 120 миллионов», – подчеркнул глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Жители Барсово будут узнавать о работе центра с помощью цифрового экрана на здании, современное оснащение фойе с использованием информационных панелей с навигацией по зданию облегчит посещение учреждения.