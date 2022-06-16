Власти Сургута продолжают демонтировать незаконные торговые объекты

В Сургуте привели в порядок улицу 30 лет Победы, 74, со стороны ТЦ «Лента». Там снесли брошенный остановочный комплекс.

«Бесхозный остановочный комплекс демонтировали в рамках судебного решения. На данный момент проводится процедура формирования документов на право заключения контракта на размещение нового остановочного комплекса», – рассказали в администрации города.

Напоминаем, что по поручению главы Сургута Андрея Филатова сотрудниками контрольного управления проводятся мероприятия по демонтажу незаконных торговых объектов для приведения города в соответствие с правилами благоустройства.

Ранее в городе снесли заброшенный пристрой, в котором селились бомжи.