Сургутский «Летучий театр» анонсировал премьеру спектакля

Сургутские актеры «Летучего театра» приглашают на премьеру спектакля «Олеся» по романтической повести Александра Куприна.

История любви главного героя Ивана и полесской «ведьмы», рассказанная от лица самой героини — Олеси, спустя много лет, после возвращения в место, откуда она с бабушкой когда-то сбежала. Повествование происходит через песни, которые всплывают в памяти Олеси, после того, как она обнаруживает дневник Ивана, в лесной избушке, где когда-то они с Олесей познакомились.

Спектакль пройдёт 17 и 18 июня в 19.00 по адресу: проспект Мира 33/1, ДК Невесомость.

Телефон для справок: 76-08-04. Цена билета: 500 рублей.