Полиция Сургута ищет свидетелей убийства мужчины на автобусной остановке

В Сургуте день назад на автобусной остановке «ул.Пионерная» нашли труп мужчины 1949 года рождения. По информации УМВД, горожанин умер не своей смертью.

«По данному факту следственным отделом по Сургуту Следственного управления Следственного комитета РФ по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства происшествия, а также свидетели и очевидцы», – сообщили в пресс-службе структуры.

Сотрудники УМВД России по Сургуту просят откликнуться граждан, обладающих любой информацией об обстоятельствах данного преступления, по телефонам 02, 102, 89222593724, 892224008300. Анонимность гарантируется.