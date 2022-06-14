Жителей Сургута ожидают на «Вселенной талантов»

Жителей Сургута приглашают принять участие во II Международном дистанционном творческом конкурсе «Вселенная талантов». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Если ты готов показать свой талант и уровень исполнительского мастерства широкой публике, то этот конкурс для тебя. Прием заявок осуществляется до 20 июня», - говорится в сообщении.

К участию приглашаются участники художественной самодеятельности, ученики общеобразовательных учреждений и дополнительного образования, студенты профессиональных заведений, руководители и педагоги.

Конкурс пройдет в нескольких категориях: вокал, инструментальное исполнение, хореография, художественное слово, изобразительное искусство.

Прием заявок пройдет до 20 июня. А оглашение результатов состоится 26 июня. Более подробную информацию о конкурсе можно найти в группе мэрии Сургута в соцсети «ВКонтакте».