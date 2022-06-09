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Пилота сургутского авиаклуба оштрафовали за нелегальный полет

30 тысяч рублей заплатит пилот «СургутАвиа» за полет без уведомления

Пилота сургутского авиаклуба оштрафовали за нелегальный полет
pixabay.com

Сургутская транспортная прокуратура привлекла пилота авиаклуба «СургутАвиа» к административной ответственности за нарушение правил использования воздушного пространства

«Установлено, что в нарушение требований воздушного законодательства член авиаклуба совершил полет над посадочной площадкой Боровая ХМАО-Югре без уведомления территориального органа аэронавигации», - сообщили в пресс-службе ведомства.

В отношении пилота возбудили административное дело по ч.2 ст.11.4 КоАП РФ. Мужчину признали виновным и назначили ему штраф в 30 тыс. рублей.


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Сегодня в 11:53, просмотров: 261, комментариев: 0
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