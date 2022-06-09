30 тысяч рублей заплатит пилот «СургутАвиа» за полет без уведомления

Сургутская транспортная прокуратура привлекла пилота авиаклуба «СургутАвиа» к административной ответственности за нарушение правил использования воздушного пространства

«Установлено, что в нарушение требований воздушного законодательства член авиаклуба совершил полет над посадочной площадкой Боровая ХМАО-Югре без уведомления территориального органа аэронавигации», - сообщили в пресс-службе ведомства.

В отношении пилота возбудили административное дело по ч.2 ст.11.4 КоАП РФ. Мужчину признали виновным и назначили ему штраф в 30 тыс. рублей.