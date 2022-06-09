Власти Сургута отреагировали на обращения на качество воды в жилых домах

За последнюю неделю сургутяне отправили 40 обращений с жалобами на качество воды в жилых домах. Чаще всего горожане обращали внимание на улицы Александра Усольцева, 30, Чехова, 6 и проспект Ленина, 37.

«Специалисты «Горводоканала» совместно с «Городскими тепловыми сетями» и управляющими компаниями оперативно зафиксировали проблему и провели комиссионный выезд. Во время проверки были взяты пробы воды на анализ и переданы в лабораторию для исследования», – рассказали в пресс-службе администрации города.

На сегодняшний день в домах, где подтвердилось некачественное водоснабжение, УК выполняет промывку системы. А также жильцам произведут перерасчет за коммунальные услуги.