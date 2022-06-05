Слухи о загрязнении Оби в Сургуте развеяли

Сургутский пилот Иван Барсов совместно с представителем Молодежной палаты при думе Фаррухом Рузиматовым во время инспекционного полета обнаружили трубу, из который якобы сбрасывают отходы прямо в Обь. Барсов рассказал об этом корреспондентам телеканала «Мегаполис ЮГРА».

Слив с ливневой канализации продолжается седьмой день, утверждает пилот. Он также отметил, что ежедневно пролетает мимо места инцидента и фиксирует, есть ли возможные изменения.

В администрации Сургута прокомментировали, что на данном участке АО «Компания МТА» проводит дноуглубительные работы для беспрепятственного выхода маломерного флота с мест их базирования в реке.

«Работы согласованы соответствующими органами и ведутся в рамках действующего законодательства РФ. В процессе работ происходит перемещение донных отложений в выработанное пространство старого карьера», – добавили в мэрии.