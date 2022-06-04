12 детей пострадали в ДТП в Сургуте в мае

В Сургуте выросло число ДТП с участием детей. Только за май в городе произошло 11 аварий, в которых пострадали 12 несовершеннолетних. Показательно, что восемь аварий случились во дворах домов в вечернее время, сообщили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по Сургуту.

«В жилой зоне и придворовой территории существует немало «дорожных ловушек»: это и припаркованные транспортные средства, «создающие» визуальное препятствие для ребенка, и движение автомобилей, водители которых также могут не увидеть ребенка за другой машиной, это и играющие в подвижные игры другие дети, которые также могут заигравшись, создать небезопасную ситуацию для других участников движения», - рассказали Sitv.ru в пресс-службе ведомства.

Инспекторы рекомендуют родителям не оставлять маленьких детей на улице одних. Когда дети гуляют в сопровождении родителей, число ДТП с их участием меньше в несколько раз, показывает практика.