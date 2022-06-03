54% опрошенных югорчан подняли требования к зарплате на 10 тысяч рублей и более

На фоне событий последних месяцев 28% жителей Югры увеличили свои зарплатные ожидания. При этом, 54% опрошенных подняли свои требования на 10 тысяч рублей и больше, сообщила пресс-служба hh.ru.

«Среди представителей разных профессий о росте желаемых зарплат сообщили 36% ИТ-специалистов, 31% специалистов по добыче сырья, 31% представителей сферы туризма и ресторанов. Меньше всего таких соискателей оказалось в сфере консультирования (16%), науки и образования (17%), а также среди начинающих специалистов (19%)», – говорится в исследовании.

Интересно, что среди мужчин о росте финансовых ожиданий на 10 тысяч рублей и выше сообщили 62% опрошенных, а среди женщин – только 43%.