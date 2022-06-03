В Сургуте производят уникальные насосы для для нефтесервисных организаций

Сургутяне производят инновационные насосы подачи смазки для нефтесервисных организаций. Уникальность разработки заключается в том, что у механизма имеется полная автоматическая система управления и контроля. Производители уверяют, что этого не добились даже их американские конкуренты.

«Для заказчика здесь два основных выгодных момента – минимизация человеческого фактора и экономия смазочного материала», – заявил заместитель генерального директора Сергей Городских.

ООО «Сетагор» осуществляет свою деятельность с 2016 года, до этого фирма работала в составе других предприятий. Все началось с заказа одной из нефтесервисных организаций – сотрудникам компании дали насос американского производства и попросили сделать аналог. После того, как зарубежный механизм был разобран, стало ясно, что его можно производить и здесь, в России, причем создать улучшенную модель.

«Производительность нашего насоса в три раза больше, по стоимости. На тот момент времени цена была в два раза меньше, а срок поставки минимален. Американский насос приходилось ждать не меньше 12 месяцев», – подчеркнула генеральный директор Татьяна Городских.

Фирма получает значительную поддержку от округа и города. Так, в 2021 году компания добилась гранта от Фонда содействия инновациям и субсидию на возмещение затрат, на эти деньги удалось купить оборудование.