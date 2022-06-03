В Сургуте завершилось голосование за название центральной площади

В Сургуте завершился опрос горожан о том, как должна называться центральная площадь. Далее варианты будет рассматривать комиссия по топонимике, об этом у себя в социальных сетях заявил глава муниципалитета Андрей Филатов.
На следующий этап прошли те предложения, которые набрали 10% и более голосов. Среди них оказались:
- Университетская площадь - 27%;
- Площадь Света - 15%;
- Площадь Чёрного Лиса - 14%;
- Площадь Молодёжи - 12%;
- Площадь Дружбы Народов - 10%.
«Итоговый вариант названия определит комиссия, с учётом, конечно же, и результатов этого голосования. В любом случае, центральная площадь города должна быть узнаваемым местом, которое притягивает людей. Будем не только выбирать название, но и постепенно благоустраивать и преображать эту территорию», – подчеркнул градоначальник.