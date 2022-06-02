Молодежь из учреждения «Наше время» навела порядок на могилах сургутян, участвовавших в ВОВ

В Сургуте молодежь из учреждения «Наше время» благоустроила могилы ветеранов Великой Отечественной войны. Волонтеры восстановили и покрасили оградки, а также убрали мусор и листву. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«Предложение взять на попечение заброшенные могилы сургутян – участников войны в 1999 году поступило от Почетного гражданина Сургута Ивана Захарова. С данной инициативой он обратился к руководству учреждения «Наше время». С тех пор, уже 23 года, в мае, ребята выходят на уборку территорий», – рассказали в ведомстве.

Так, уборку выполнили на месте захоронений девяти ветеранов: Николая Ездакова, Анатолия Нецветаева, Василия Федулова, Тихона Петрова, Владимира Антонова, Николая Махины, Петра Гречкова, Сергея Короткова и Николая Кравченко.