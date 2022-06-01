16+
Логотип Сиапресс
USD  61,4733   EUR  63,6629  

Новости

Больше новостей
Вы следите за судьбой проекта НТЦ в Сургуте?
Комментировать
0
Строительство нового ж/д вокзала в ближайшие годы в Сургуте реально?
Комментировать
0
Вам понятна нынешняя пенсионная система с ее баллами и накопительной частью пенсии?
Комментировать
0
Каким должен быть размер индексации пенсий?
Комментировать
0
Снос ж/д вокзала в Сургуте — это...
Комментировать
0
Какое название для центральной площади Сургута вам нравится больше всего?
Комментировать
0
Больше опросов

В Сургуте отремонтируют дорогу на улице Щепеткина

Еще одну дорогу в Сургуте отремонтируют за счет местного бюджета

В Сургуте отремонтируют дорогу на улице Щепеткина
Фото: администрация Сургута

В рамках ремонтной кампании в Сургуте отремонтируют дорогу на улице Щепеткина. Работы пройдут за счет средств местного бюджета. Об этом сообщили на девятом заседании Думы.

«Сегодня депутаты поддержали решение по ремонту на улице Щепеткина. Мы не забываем и про окраины нашего города», – подчеркнул глава города Андрей Филатов.

Так, асфальтовое покрытие заменят на следующих участках:

- улица Щепеткина;

- улица Мелик-Карамова (на участке от Югорской до Щепеткина);

- улица Рационализаторов (на участке от Сосновой до Инженерной).

Помимо ремонта дороги на указанных территориях планируется замена бортовых камней.

Напоминаем, ранее стало известно, что в Сургуте сорвался контракт на строительство тротуара вдоль Тюменского тракта.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 18:29, просмотров: 255, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Когалыме на директора центра соцобслуживания завели уголовное дело 808
  2. ​Индексация всем, и пусть никто не уйдет обиженным – и другие нововведения июня 688
  3. ​В Сургутском районе рыбак уехал на реку и пропал. Его нашли мертвым 499
  4. Пенсионер на «ВАЗе» сбил двух пешеходов в Нижневартовске 428
  5. ​Ветер не успокаивается: в Сургуте по-прежнему плохая погода 425
  6. Налоговая служба ХМАО получила нового руководителя 415
  7. Арендную плату за муниципальное имущество Сургута снизят на 50 процентов 408
  8. ​Какие специалисты первыми попадут под сокращение, выяснили эксперты 404
  9. ​Ковид вновь унес жизнь в ХМАО 398
  10. Сургутян предупредили об опасном ветре 324
  1. «Вечная проблема – как привлечь местных жителей к решению городских вопросов, чтобы они чувствовали здесь свою увлеченность» 4638
  2. Чиновница из Югорска обвиняется в слежке за предпринимателем 3308
  3. Наталья Комарова поручила разобраться, кто травит жителей Белого Яра по ночам 3068
  4. Лужайки кончились 2879
  5. ​В ХМАО отменили обязательный масочный режим 2173
  6. ​Сбербанк впервые запустил ипотечную программу без первоначального взноса 2162
  7. ​Сибпромстрой объявил о двукратном снижении производственного плана на 2022 год 2017
  8. Старики и дети 1732
  9. Покусавшие югорчан клещи оказались заражены энцефалитом и эрлихиозом 1651
  10. Сургутский отель получит 100 млн рублей на реконструкцию 1620
  1. Имя им — легион 9583
  2. «Люди, у которых кто-то из близких страдал расстройством пищевого поведения, имеют риск заболеть выше в 10 раз» 8542
  3. В Нижневартовске ночью загорелся военкомат - на месте нашли «коктейли Молотова» 5780
  4. ​Остановить вечный двигатель 5575
  5. ​Ледоход в Сургуте начался 5026
  6. ​Из адидаса в абибас 4922
  7. «Вечная проблема – как привлечь местных жителей к решению городских вопросов, чтобы они чувствовали здесь свою увлеченность» 4638
  8. ​Арктика: вахта человеческих судеб 4594
  9. ​В смертельном ДТП в Югре погибли два человека 4027
  10. В Сургуте разбился мужчина, выпавший из окна многоэтажки 3718

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика