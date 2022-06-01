Еще одну дорогу в Сургуте отремонтируют за счет местного бюджета

В рамках ремонтной кампании в Сургуте отремонтируют дорогу на улице Щепеткина. Работы пройдут за счет средств местного бюджета. Об этом сообщили на девятом заседании Думы.

«Сегодня депутаты поддержали решение по ремонту на улице Щепеткина. Мы не забываем и про окраины нашего города», – подчеркнул глава города Андрей Филатов.

Так, асфальтовое покрытие заменят на следующих участках:

- улица Щепеткина;

- улица Мелик-Карамова (на участке от Югорской до Щепеткина);

- улица Рационализаторов (на участке от Сосновой до Инженерной).

Помимо ремонта дороги на указанных территориях планируется замена бортовых камней.

Напоминаем, ранее стало известно, что в Сургуте сорвался контракт на строительство тротуара вдоль Тюменского тракта.