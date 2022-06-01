Детские дневные лагеря начали свою работу в Сургуте

В день защиты детей в Сургуте открылись 58 детских дневных лагерей. Этим летом в них отдохнут примерно восемь тысяч юных горожан.

«Значительная часть лагерей расположена на базе общеобразовательных учреждений. В них не только обеспечат безопасность и комфорт, но и представят насыщенную программу для разных возрастных групп – и для малышей, и для подростков. Есть занятия и краеведческой направленности, и спортивной. Так, в этом году спортивной подготовкой охватят более 600 детей», – рассказала заместитель главы Сургута Анна Томазова.

Юных горожан ждет веселое и полезное времяпрепровождение, в том числе спортивной и творческой направленности. Во время профилактических бесед детям расскажут про безопасное поведение на дорогах и улицах. А также ребята посетят экскурсии в музеи и библиотеки города.

«Ребята у нас будут участвовать в различных занятиях – они сделают различные поделки, поучаствуют в конкурсах, играх и квестах, побывают на экскурсиях. Мы ожидаем театр «Петрушка» и городскую библиотеку. Каждый день с ребятами будут проводить профилактические беседы. Наш лагерь направлен на оздоровление детей и на раскрытие их творческих способностей», – поделилась начальник лагеря «Радуга детства» Мария Зарикова.

В сургутских лагерях сохраняется тенденция «Умных каникул». На базе технополисов востребованы смены, связанные с робототехникой и программированием. А благодаря девяти школьным технопаркам программа лагерей наполнена инновационными формами занятий.

Кроме того, подростки смогут совместить интересный досуг и труд в специальных лагерях города. Так, около двух тысяч школьников решили провести каникулы с пользой.

Напоминаем, что путевка в летний школьный лагерь бесплатная. Родителям нужно было лишь выбрать площадку и написать заявление. О наличии свободных мест на следующие смены можно узнать в учебных заведениях.