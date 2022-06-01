В Думе Сургута предложили дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса

Арендную плату за использование муниципального имущества Сургута снизят в два раза с 1 апреля по 30 сентября 2022 года. В этот же период не будут начисляться пени и штрафы за просрочку платежей. Об этом стало известно в ходе девятого заседания Думы города.

«Проектом решения предлагается для субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан, коммерческих организаций, являющихся арендаторами муниципального имущества, за исключением жилых помещений, установить снижение арендной платы за период с 1 апреля по 30 сентября 2022 года на 50 процентов», – сообщил председатель Думы Сургута Максим Слепов.

Проект решения предложили с целью установления дополнительных мер поддержки городских субъектов малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей. «Снизить нагрузку на сургутян, занятых в бизнесе, некоммерческом секторе, самозанятых горожан в это непростое для всех время – очень важное решение. Депутаты Думы города это понимают, поэтому сегодня мы поддержали предложение администрации», – резюмировал председатель Думы.

Данный проект был принят единогласно. Напоминаем, что воспользоваться такой мерой поддержки смогут 54 сургутских объекта предпринимательства.