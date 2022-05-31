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Семь сургутян стали жертвами лжемогильщиков

В Сургуте мошенники предлагают помочь в уходе за могилой и исчезают с деньгами

Семь сургутян стали жертвами лжемогильщиков
Фото: siapress.ru

Мошенники обманывают сургутян, посещающих местное кладбище. По словам директора муниципального казенного учреждения «Ритуал» Игоря Фурива, аферисты предлагают помочь людям привести в порядок могилы, получают деньги и исчезают.

«Они заходят на территорию кладбища под видом простых посетителей, навязывают людям свои услуги. Заключают устную договоренность, берут предоплату. А когда люди видят, что работы не выполнены, идут к нам жаловаться. Люди думают, что рабочие на кладбище это все наши сотрудники, но это не так», — прокомментировал Фурив.

Отмечается, что жертвами лжемогильщиков стали уже семь человек, им предложили обратиться в полицию.


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Сегодня в 18:01, просмотров: 262, комментариев: 0

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