Неизвестный разбил стекло автомобиля со знаком Z в Сургуте

В Сургуте неизвестный разбил молотком стекло автомобиля, на которое был наклеен знак Z. Молоток он бросил рядом с машиной. Инцидент произошел накануне на улице Киртбая, сообщает паблик «К-Информ» в соцсети «ВКонтакте». Фотографию прислал подписчик группы.

«На улице Киртбая неизвестный молотком выбил форточку, на которой была наклеена буква Z», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ХМАО уже на 35 человек составили протоколы за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Поводом послужили комментарии, оставленные в соцсетях.