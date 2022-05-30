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Водитель «Тойты» не пропустил автоледи и спровоцировал аварию

В Нижневартовске в ДТП пострадала 27-летняя женщина

Водитель «Тойты» не пропустил автоледи и спровоцировал аварию
Фото: ГАИ Югры

В субботу, 28 мая, 46-летний водитель «Тойоты» не уступил дорогу автоледи и допустил столкновение. В результате аварии женщина получила травмы.

«В 13:33 на улице Омская в городе Нижневартовск, 46-летний мужчина, управляя автомобилем «Тойота», по предварительным данным, при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу транспортному средству «Мазда», под управлением 27-летней женщины, и допустил с ним столкновение, по инерции Мазда поменяла направление движения и совершила наезд на припаркованные автомобили «Тойота» и «Тойота Хай Люкс», – рассказали в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за прошедшие выходные в Югре зарегистрировали семь ДТП, в которых восемь человек получили травмы, в том числе трое несовершеннолетних.


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Сегодня в 10:01, просмотров: 178, комментариев: 0

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