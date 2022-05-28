Отличники Сургута высадили «аллею выпускников»

Выпускники Сургута высадили яблони и рябины у детского сада «Снегирек» в рамках акции «Аллея выпускников». В мероприятии приняли участие школьники, с отличием закончившие обучение и принимавшие активное участие в культурной и спортивной жизни города. Всего ребята высадили по 10 саженцев рябины и яблонь, сообщили в пресс-службе администрации Сургута.

Это мероприятие проходит ежегодно с 2002 года. Ухаживать за растениями будут специалисты лесопаркового хозяйства.

Ранее сообщалось, что в центре Сургута вновь заработал фонтан. В преддверии его запуска сотрудники «Горводоканала» наполнили чашу водой и произвели пусконаладочные работы.