Депутаты Сургута одобрили строительство проезда у поликлиники на улице Киртбая

В Сургуте решат проблему, которая возникла еще в 2017 году – возле поликлиники «Нефтяник» появятся два проезда и расширят парковку. Об этом в ходе заседания комитета городской Думы по городскому хозяйству и перспективному развитию города заявил исполняющий обязанности директора департамента архитектуры и градостроительства Алексей Усов.

Представитель администрации подчеркнул, что работы начнутся уже в этом году – на конец лета, сентябрь и октябрь запланированы расширение проезда Рябиновый и создание 20 дополнительных машиномест. Кроме того, на пустыре возведут дорогу и парковку на 200 мест, правда, только в 2024 году. На данные цели выделено порядка 32 миллионов рублей, однако депутаты усомнились, что этих средств будет достаточно.

«Мы ранее приступали к строительству объекта, но подрядчики не выполняли свои обязательства. Основной причиной этому всегда была неадекватная стоимость, то есть маленькая цена. Как вы считаете, сейчас сметная стоимость адекватна?» — поинтересовался заместитель председателя комитета Богдан Гужва.

Алексей Усов заверил народных избранников в том, что смета была создана недавно, то есть, с учетом нынешних ценовых позиций. Он также отметил, что при благоприятном стечении обстоятельств уже в следующем году транспортная проблема на этой территории может полностью решится.