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Власти Сургута рассказали, на чем будут экономить в неспокойное время

Депутаты Сургута обсудили методы экономии городского бюджета

Власти Сургута рассказали, на чем будут экономить в неспокойное время
Фото: Дума Сургута

В Сургуте планируется сократить расходы бюджета за счет отмены покупок квартир для сирот, ремонта детского сада «Гусельки», сократить долю концессий. Под сокращение попали и другие статьи трат. Об этом стало известно в ходе заседания думского комитета по бюджету, налогам, финансам и имуществу.

Директор департамента финансов Маргарита Новикова сообщила, что на это есть основания. Так, регион принял решение самостоятельно закупать квартиры для детей, оставшихся без попечения родителей, а уже затем передавать их муниципалитету. С реконструкцией дошкольного учреждения проще – подрядчику заплатят в следующем году, когда завершатся все работы. Сэкономленные деньги можно направить на благоустройство территории Сургута (например, ремонт дорог и проектно-изыскательные работы по строительству локальных очистных сооружений в некоторых районах), социальные выплаты и иные направления.

У депутатов возникли вопросы. Так, Владимир Болотов заинтересовался судьбой проекта «Сделано в Сургуте», который поддерживает товары местных предпринимателей. Отказ от реализации мероприятий, направленных на продвижение городских производителей, связан с нестабильной геополитической обстановкой и экономией средств казны.

«Любой товарный знак определяется стоимостью вложений и его товарного продвижения. Насколько я понимаю, туда было вложено больше 10 миллионов за последние несколько лет. Вы решили сократить расходы до нуля», – заявил народный избранник.

Несмотря на все возражения, данный проект было решено принять в ходе девятого заседания Думы с учетом поправок.


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Сегодня в 18:05, просмотров: 261, комментариев: 0

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