Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

Не забудьте взять с собой маску!

28 мая

Мюзикл «Остров сокровищ»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18. Время: 12:30.

Артисты московских музыкальных театров и мюзиклов приглашают юных сургутян отправиться навстречу приключениям. Джим Хокинс с картой в руках отправляется за сокровищами, а вместе с ним смелый капитан Смоллет и другие персонажи любимой книги детей всех времен «Остров сокровищ». В субботу нас ждет шторм, нешуточные битвы и пиратские песни, йо-хо-хо!

Телефон для справок: 46-78-46, 97-00-47. Цена билета: 600-1500 рублей. Оплатить можно «Пушкинской картой». 0+

Концерт группы «ГРЯЗНЫЙ ИЗМЕННИК!»

Место проведения: Дом культуры «Невесомость», проспект Мира 33/1. Время: 20:00.

В «Невесомости» с большим сольным концертом выступит молодая сургутская группа «ГРЯЗНЫЙ ИЗМЕННИК!» Тусовка наполнит душу драйвом и невероятными эмоциями – и не закончится никогда.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: предпродажа – 250, на входе – 400. 18+

Музыкальная программа арт-клуба «Стерх»

Место проведения: галерея «Стерх», улица Магистральная, 34/1. Время: 17:00.

И снова горожане смогут погрузиться в современное искусство. «Башня из слоновой кости» – это музыка 21 века про ученых, изобретения и загадочные образы. А в программе «Шесть гитар на ночной поляне» представят романтические и красочные по звуку гитарные пьесы, которые будут звучать то рядом, то где-то далеко. Концерт-перфоманс проходит в темноте со светильниками, а музыканты располагаются вокруг слушателей.

Телефон для справок: 8 (3462) 35-79-28. Цена билета: 200 рублей. 12+

29 мая

Спектакль «В поисках птицы счастья». Театр актёра и куклы «Петрушка»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18. Время: 11:00.

Это чудесная сказка-фантазия о приключениях мальчика Тильтиля и девочки Митиль. Отыщите след птицы в Царстве воспоминаний, попробуйте выбраться из сказочного Черного леса, познайте две стороны блаженства и радости в Волшебных садах. Но запомните! Птицу Счастья нельзя посадить в клетку и удерживать силой. Она нужна всем, чтобы научиться видеть радость в простых вещах, которые нас окружают: в чистом небе, звездах, весеннем дожде и любви близких людей.

Телефон для справок: +7 (3462) 34-44-03. Цена билета: 300-400 рублей. Оплатить можно «Пушкинской картой». 6+

«Верните мне мои нулевые»: живая фанк-регги-соул-музыка, Алёна Поль и бэнд Сургутского театра

Место проведения: Сургутский театр, улица Грибоедова, 12. Время: 19:00.

Гитары, духовые, ударные, вокал – маленькая компания талантливых молодых музыкантов перенесет подальше от Севера. Вы станете участником истории с однозначно счастливым концом! Особенность «Квартирника» – специально созданный на этот вечер чат с музыкантами театра и Алёной Поль, в котором можно задать любой вопрос артистам и тут же получить на него ответ.

Телефон для справок: 53-03-17. Цена билета: 700 рублей. Оплатить можно «Пушкинской картой». 12+

Открытие «СтароCургутского ART-квартала»

Место проведения: Историко-культурный центр «Старый Сургут», улица Энергетиков, 2. Время: с 14:00.

Площадь историко-культурного центра разделится на улицы, переулки, перекрестки и проезды. На «Ремесленной улице» развернётся ярмарка изделий ручной работы, все желающие смогут посетить творческие мастер-классы. А в «Забавном переулке» разместится площадка с игрой в городки, уличными шахматами и аквагримом. Для детей предусмотрены игровое пространство с увлекательными настольными играми и аттракцион. И, кроме того, в рамках «АRТ-квартала» будет работать летний кинотеатр, экскурсионное бюро, кузница и экологическая точка.

Телефон для справок: 8 (3462) 24-78-39. Цена билета: бесплатно. 0+