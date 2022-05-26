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​В Сургуте ВАЗ сбил детей во дворе дома

Двое детей попали под колеса автомобиля в Сургуте

​В Сургуте ВАЗ сбил детей во дворе дома
Госавтоинспекция ХМАО

Двое детей попали под колеса автомобиля в Сургуте накануне, 25 мая, сообщили в пресс-службе ГИБДД ХМАО. ДТП произошло на дворовой территории на ул. Островского. 30-летний водитель ВАЗа сбил детей, выбежавших, по предварительным данным, на проезжую часть из-за припаркованных автомобилей.

«В результате 8-летняя девочка и 7-летний мальчик получили травмы», - говорится в сообщении ведомства.

Всего за прошедшие сутки произошло 7 ДТП, в которых 8 человек получили травмы, в том числе четверо детей. Также сотрудники ГИБДД задержали 9 водителей в состоянии опьянения и 4 – за отказ от прохождения освидетельствования.
За выезд на полосу встречного движения привлечено 52 водителя и 38 - за нарушение правил перевозки детей.


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Сегодня в 10:33, просмотров: 216, комментариев: 0

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