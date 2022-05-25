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«Горсвет», «Комбинат школьного питания» и хлебозавод Сургута приватизируют

В Думе Сургута обсудили судьбу трех муниципальных предприятий

«Горсвет», «Комбинат школьного питания» и хлебозавод Сургута приватизируют
Фото: Дума Сургута

Три сургутских муниципальных предприятия могут быть приватизированы. По информации заместителя директора департамента имущественных и земельных отношений Виталия Шарова, представленной в ходе заседания комитеты Думы по бюджету, приватизировать планируется «Горсвет», «Комбинат школьного питания» и хлебозавод. Необходимость таких изменений продиктована федеральным законодательством. Судьба «Горсвета» решится уже в следующем году.

«Что касается «Горсвета», есть альтернативные предложения по поводу концессии. Все сейчас активно обсуждается», — заявил Шаров.

При этом власти не смогли ответить на вопрос депутатов о том, что станет с предприятиями после смены организационно-правовой формы.

«А дальше-то что? Мы выполняем требования закона. А что будет дальше с этими предприятиями?» — спросил депутат Думы Сургута Владимир Болотов.

Заместитель директора ДИЗО подчеркнул, что «Комбинат школьного питания» и хлебозавод не обязательно уйдут в руки предпринимателя, они также могут преобразоваться в акционерные общества, унитарное предприятие или общество с ограниченной ответственностью – единого решения на сегодняшний день нет.


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Сегодня в 18:10, просмотров: 233, комментариев: 0

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