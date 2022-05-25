Бесплатная порция для сургутских школьников выросла в цене

Меню сургутских школьников подорожало на 11 рублей – об этом заявила директор департамента образования Ирина Замятина в ходе заседания комитета по бюджету. Таким образом, с апреля бесплатная порция горячего питания стоит 55 рублей. Величина родительской доплаты не изменилась и все еще составляет 91 рубль.

«У нас увеличилась стоимость питания детей не льготной категории с 5 по 11 класс на 25 процентов, с 44 до 55 рублей. Единственное, напоминаю, что детям не льготной категории, также право родителей — доплата 91 рубль, итого 146 рублей на организацию питания», – подчеркнула Замятина.

Народные избранники отметили, что в условиях нестабильной экономической ситуации стоимость школьного питания может возрасти уже к сентябрю, поэтому решили вновь обсудить данный вопрос перед началом нового учебного года:

«Мы понимаем, что мы живем в условиях нестандартного времени, я бы так сформулировал, и давайте все-таки не снимать этот вопрос, а в августе еще раз повстречаться. Мы же все-таки все понимаем, что к осени у нас может быть совершенно другая картина, и хотелось понимать, что вы в учебный год входите с понятными для себя планами», — добавил депутат Думы Сургута Владимир Болотов.

Сегодня в школах Сургута учатся более 56 тысяч детей, каждый из них получает горячее питание. Из бюджета на эти цели выделено более миллиарда рублей, меню для школьников льготных категорий оплачивается отдельно из казны округа, государства и муниципалитета.