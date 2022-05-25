Торжественное открытие нового Центра югорской археологии и этнографии прошло в СурГУ

Во вторник, 24 мая, в рамках празднования 29-летия со дня образования СурГУ состоялось торжественное открытие нового структурного подразделения университета – Центра югорской археологии и этнографии. Как отметил его директор, Олег Кардаш, это первое и единственное специальное научное бюджетное подразделение в регионе, занимающееся археологией как наукой. До этого момента археология в Югре развивалась в рамках хоздоговорной и охранной деятельности.

Среди ключевых целей деятельности Центра – изучение феноменального для Евразии археологического наследия региона и формирование научной школы югорской археологии. «Центр югорской археологии и этнографии ставит своими целями использование потенциала академической науки для изучения и сохранения историко-культурного наследия Севера Западной Сибири, популяризацию информации о феноменальном археологическом наследии Югры, создание учебно-производственной площадки для подготовки высококвалифицированных специалистов в области истории и археологии, предоставление возможности студентам и школьникам региона участвовать в академических научных исследованиях», – прокомментировал кандидат исторических наук Олег Кардаш.

На торжественном открытии с приветственным словом выступили проректор по науке и технологиям СурГУ Роман Оствальд, директор Института гуманитарного образования и спорта Владимир Родионов, директор Института естественных и технических наук Юлия Петрова, заведующий кафедрой истории России Денис Кирилюк, ведущий научный сотрудник Института гуманитарного образования и спорта Георгий Визгалов. С этим знаменательным событием югорских археологов поздравили директор НАЦ «АВ КОМ-Наследие» Евгений Беспрозванный, директор Историко-культурного научно-производственного центра «Барсова Гора» Елена Игнатьевская, директор Юганской экспедиции Ярослава Ламбина.

«Открытие Центра югорской археологии и этнографии – большое событие в жизни не только Сургутского госуниверситета, но и всего научного сообщества Западной Сибири. Это большой шаг вперед по выполнению на базе СурГУ государственных заданий, грантовых проектов, а также подготовке кадров югорских археологов, которые будут продолжать традиции изучения археологического наследия, являющегося настоящим богатством нашего автономного округа! Проведение серьезной научно-исследовательской работы невозможно без лабораторий, в которых формируется команда опытных и начинающих исследователей. Значительная часть истории нашего региона представлена памятниками археологии, а они требуют изучения и научного описания», – считает кандидат исторических наук Денис Кирилюк.

Гостям и участникам организаторы представили уникальные экспонаты постерной выставки «Северная археология», постоянную экспозицию литературы по археологии Севера и две серии исторической живописи Александра Кухтерина «Балинские юрты: культура обских остяков и русских ямщиков XVII – XIX веков» и «Священная Кедровая Роща: от артефакта до картины прошлого».